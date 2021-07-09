В Новосибирске на 10 дней закроют два трамвайных маршрута. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 9 июля, стало известно, что в Новосибирске закроют маршруты нескольких трамваев. Речь идет о рейсах № 11 и 14. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Маршруты закрываются на 10 дней — с 11 вечера 9 июля до 17:00 19 июля. Ограничения движения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей на улице Волочаевской. Реконструкционные работы проводятся с 29 мая. Завершить их планируется до 30 августа, — уточнили в мэрии.

На время закрытия запустят дополнительный маршрут № 33. Он будет ездить по направлению: «Площадь имени Калинина — Золотая горка».

Кроме того, пока два трамвайных маршрута не будут работать, а участок будут ремонтировать, новосибирцы могут ездить между остановками «Гусинобродское шоссе» и «Гостиница «Северная» на маршрутках: № 44, 44а, 48 и № 51.

— Проезд в маршрутных такси в период капитального ремонта трамвайных путей возможен со скидкой в размере 50 % от установленного тарифа. Скидка доступна в случае наличного расчета, а также при предъявлении льготных пластиковых карт: «Карта Школьника», «Карта Студента», «Социальная карта» и Единого социального проездного билета, — добавили в мэрии.

Однако при поездках вне указанного участка проезд нужно оплачивать в полном объеме.

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