«Уехал на черном кроссовере и исчез»: в Новосибирске ищут 33-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Родные очень переживают за состояние сибиряка. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

В пятницу, 9 июля, волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Нвоосибирск» объявили о поиске 33-летнего Кладько Артема Николаевича. Мужчина пропал накануне, 8 июля, в Ленинском районе города.

— Он находился утром у родных, от них должен быть поехать на работу. Он звонил на работу несколько раз: предупреждал, что опоздает. А потом, через некоторое время, его телефон исчез из сети. Есть определенные причины, почему человек нуждается в медицинской помощи — из-за них родные очень сильно за него волнуются. Ему нужно принимать лекарства, без них его состояние может ухудшиться. По информации полиции, автомобиль, на котором уехал мужчина, не покидал пределов Новосибирской области. Он мог уехать в любой район города, однако основной упор на размещение в Сети мы делаем по Ленинскому району, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего новосибирца — рост 182 сантиметра, нормальное телосложение, волосы темно-русые и карие глаза.

Он был одет в серую футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. С собой у него была черная сумка.

В день исчезновения, 8 июля, он уехал на автомобиле Nissan X-Trail черного цвета в неизвестном направлении.

Если вам что-либо известно о том, где находится подросток, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.