Ограничения для самокатов в Новосибирске 2021: в мэрии перечислили все требования

У самокатов появились ограничения по скорости. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ограничения для самокатов в Новосибирске 2021 коснулись их скоростного режима и мест размещения. Об этом сегодня 9 июля сообщили в мэрии.

— Теперь на самокатах можно разогнаться до 20 километров в час. С такой скоростью можно ездить на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре. Со скоростью 15 километров в час можно ездить — в городских парках культуры и отдыха, разрешая движение исключительно на велодорожках: ПКиО «Михайловская набережная», ПКиО «Заельцовский», ПКиО «Затулинский», а так же на улицах с интенсивным движением, — объяснили в ведомстве.

Публикуем список улиц, где разрешено ездить на самокатах со скоростью 15 км/ч:

— Красном проспекте (от ул. Сибревкома до ул. Фрунзе, от ул. Писарева до ул. Дуси Ковальчук)

— ул. Ленина, ул. Депутатской, ул. Орджоникидзе,

— ул. Дуси Ковальчук (по нечетной стороне от площади Калинина до ул. Залесского),

— ул. Ильича, на Морском проспекте (по четной стороне от ул. Жемчужной до ул. Ильича),

— на площади Калинина, площади Ленина, на проспекте Маркса, на ул. Блюхера (от ул. Ватутина до ул. Титова),

— ул. Геодезической (от проспекта Карла Маркса до ул. Блюхера), ул. Титова (до ул. Станиславского), ул. Станиславского (от площади Станиславского до Монумента Славы),

— на площади им. Карла Маркса, на ул. Лыщинского (до ул. Немировича-Данченко),

— на площади Станиславского (в будние дни — с 08 до 10 часов, с 17 до 20 часов, в выходные дни — с 16 до 20 часов);

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