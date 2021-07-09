В Новосибирской области прошел онлайн-форум «Муниципальная инициатива»

В онлайн-форуме «Единой России» приняли участие 30 человек очно и свыше 600 человек подключились онлайн. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Первый региональный онлайн-форум «Муниципальная инициатива» прошел в Новосибирской области. Среди его результатов - предложение депутатам Госдумы РФ разработать механизм учета мнения жителей малых городов и сельских территорий при разработке законодательных инициатив. С ним выступила председатель Совета депутатов Куйбышева Елена Яблокова.

Всего в форуме приняли участие около 700 человек со всей области, причем порядка 600 из них подключились онлайн - это представители муниципалитетов, главы и депутаты муниципальных районов и городских округов региона.

С оценкой итогов 2020 года выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что высокий результат и удовлетворение от него граждане и представители власти получили из-за того, что работали в одной сцепке. Обращаясь к аудитории форума, он пожелал держать такую высокую планку и дальше.

Андрей Панферов, Александр Жуков и Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

О беспрецедентных решениях по выделению в регионы средств рассказал гость форума - первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Деньги идут на помощь семьям с детьми, тем, кто остался без работы, на приобретение лекарств тем, кто лечится от коронавирусной инфекции дома, на поддержку экономики и на многое другое. Всего в 2020 году, по его словам, удалось добиться дополнительного выделения Новосибирской области 26,8 миллиарда рублей.

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов считает, что участники форума отметили главную задачу: качественное и динамичное улучшение жизни в Новосибирской области - и в городе, и в самых отдаленных селах.

- В первую очередь это, безусловно, дороги - причем не только строительство новых, но и планово-предупредительный ремонт существующей сети, контроль качества и гарантийного ремонта. По предложению депутатов фракции «Единая Россия», в Государственной Думе на уровне Президента России был принят ряд очень важных решений: это и бесплатная подводка газопроводов к границам частных домовладений, и строительство новых ФАПов и поликлиник, и ремонт и строительство школ и учреждений дошкольного и дополнительного образования. Поддержка таких важных проектов на уровне Президента России говорит о том, что они отвечают запросам времени и жителей страны. Безусловно, многое зависит от активных граждан на местах, депутатов городских и сельских советов - именно они собирают предложения от населения, знают реальные запросы жителей, - отметил Виктор Игнатов.