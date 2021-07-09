Полицейские довезли до дома сибирячку на BMW, которой стало плохо за рулем

Полицейские помогли сибирячке, которой стало плохо за рулем. Фото: ГУ МВД по НСО

Новосибирские полицейские довезли до дома женщину, которой стало плохо за рулем. Со слов сибирячки, у нее поднялось давление, когда она возвращалась с дачи. Увидев полицейских, она остановила машину и попросила их помочь ей. Это произошло вечером 3 июля.

— Женщина ехала на «БМВ Х5» со стороны села Плотниково в Новосибирск. Она отказалась от оказания медпомощи на месте, тогда сотрудники довезли ее до дома, где на улице уже ждал муж, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибирячка поблагодарила полицейских в соцсети.

— Один из полицейских сел за руль моей машине, второй на патрульном автомобиле нас сопроводил. Низкий вам поклон, ребята, — написала женщина в группе «АСТ-54».

Сибирячка отметила, что без помощи инспекторов ДПС в дороге могло произойти непоправимое.

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