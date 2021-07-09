«Кричит протяжно и нудно»: в Новосибирске рядом с ЛДС нашли гнездо мяукающего ястреба

Птицу заметили на территории будущего парка. Фото: Анна Терешкова // Инстаграм.

В Новосибирске рядом со стройкой ЛДС нашли гнездо канюка. Птицу заметили на территории будущего парка «Арена». Об этом в соцсетях написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Работы по благоустройству парка ЛДС идут полным ходом! Сегодня проверили все на площадке, а подрядчики на территории будущего парка нашли гнездо канюка! — написала она в своем Инстаграм.

Как уточнил КП-Новосибирск орнитолог Алексей Янковский, увидеть такую птицу в черте города — редкое явление.

— Я впервые слышу о гнезде канюка, найденном в черте Новосибирска, так близко к центру. Возможно, канюки обитали там и раньше, но их заметили впервые в связи с вырубкой леса и по причине частого нахождением там людей. Вообще канюк — это обычный в лесостепи и смешанных лесах представитель группы птиц, относящихся к ястребиным. По окраске схож с всем известным коршуном. При этом он несколько мельче коршуна, с менее длинным хвостом без выемки. Название ему дали за протяжные нудные крики. Он как бы «канючит». Гнездятся канюки рассредоточено — верхней части высоких берез осин сосен на опушках рощ так называемых околков — так в Сибири называют отдельные рощи в степи, — отметил эксперт.

Орнитолог поделился, что канюк охотится на мелких животных. К примеру, ловит и лакомится мышами и землеройками.

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