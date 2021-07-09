Сибиряка, не платившего алименты своему ребенку, приговорили к обязательным работам.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Житель Карасука не платил алименты своему ребенку и скрывался от судебных приставов. Однако 33-летнего сибиряка все-таки нашли и приговорили к заслуженному наказанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП в пятницу, 8 июля.
— Мужчина длительное время уклонялся от уплаты долга, его объявили в розыск. Когда его нашли, его доставили в отделение к приставу. На алиментщика составили протокол об административном правонарушении по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд рассмотрел протокол и приговорил должника к 100 часам обязательных работ, — уточнили в ведомстве.
Известно, если сибиряк и дальше будет халатно относиться к своим родительским обязанностям, к нему применят более серьезные меры взыскания. Например, заведут на него уголовное дело.
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