В Новосибирске заключенный избил сотрудника СИЗО, возмутившись приказу держать руки за спиной

Заключенный избил сотрудника СИЗО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дзержинский районный суд рассмотрит уголовное дело, главным фигурантом которого стал заключенный. Он напал на сотрудника СИЗО с кулаками после того, как тот приказал ему держать руки за спиной. Подробности происшествия рассказали в СКР по Новосибирской области.

— В феврале 29-летний обвиняемый в разбойном нападении шел из камеры на психологическую экспертизу. Рядом с ним был 22-летний сотрудник СИЗО. Когда он приказал заключенному держать руки за спиной, тот напал на него. Мужчина ударил сотрудника кулаком в грудь и плечо. Все это сняла камера видеонаблюдения, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

За нападение на сотрудника на заключенного завели еще одно уголовное дело. В ближайшее время его рассмотрит суд.

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