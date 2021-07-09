В Новосибирске запустили первую станцию проекта «Городская электричка». Фото: предоставлено правительством НСО.

В Новосибирске запустили шесть новых маршрутов от остановочной платформы «Пригородный простор». Речь идет о старте первого этапа проекта «Городская электричка». Он позволит связать железнодорожным сообщением отдаленные микрорайоны Новосибирска и Новосибирского района. Теперь жители микрорайона «Пригородный простор» смогут добраться с левого берега до центра правобережья Новосибирска, не стоя в пробках. Проект запустили накануне, 8 июля.

В запуске нового внутригородского маршрута приняли участие первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

— В 2018 году была надежда, что попадем в нацпроект. Пока что реализуем проект всеми имеющимися у нас возможностями, но по следующим станциям предстоят большие капвложения, здесь требуется государственное решение, — подчеркнул губернатор.

Как отметил Александр Жулов, он обсуждал вопрос развития «Городской электрички» с руководителем Российских железных дорог Олегом Белозеровым. По его словам, Белозеров поддерживает этот проект. Жулов добавил, что сейчас необходимо поработать с Правительством РФ, чтобы и там поддержали «Городскую электричку».

— В связи с пандемией COVID-19 реализация проекта была отложена, сейчас его надо обновить. Начало реализации покажет его эффективность — в том числе, на примере станции «Пригородный простор», открытой сегодня в Новосибирской области. Приложим максимум усилий для того, чтобы не откладывать реализацию этого крайне важного для Новосибирска проекта, — уверен Александр Жуков.

В правительстве отметили, проект «Городская электричка» улучшит транспортную доступность отдаленных районов Новосибирска. А также в целом сделает город комфортнее для жизни.

Известно, что от новой остановочной платформы «Пригородный простор» будут отправляться шесть маршрутов. Три поезда начали ездить с 8 июля, с пятницы 9 июля — начнут курсировать еще три маршрута. Поезда будут ездить по будням. Стоимость проезда составит 26 рублей.

— Городская железная дорога, или как привыкли ее называть — Городская электричка — это один из проектов, направленных на решение транспортных проблем Новосибирской агломерации. Открытие первой платформы — может быть, и скромное событие, но этот шаг уже показал востребованность проекта со стороны новосибирцев», — добавил губернатор. — Городская электричка» призвана повысить доступность левобережной части областного центра за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Региональное Правительство настроено на дальнейшее конструктивное взаимодействие с РЖД, с депутатами Государственной Думы ФС РФ.

Андрей травников также подчеркнул, что следующий комплекс проектов, с которым он обращался в 2021 году в Правительство РФ — реконструкция Бердского шоссе.

— В этом году заканчивается разработка ПСД, мы примерно понимаем стоимость всего комплекса работ. Конечно, нам требуется помощь из федерального бюджета. Я направил обращение в Правительство России и надеюсь, что депутаты Госдумы поддержат нашу инициативу, — отметил Губернатор.

Андрей Травников также выделил третий масштабный проект — развитие метрополитена.

— Мы с надеждой и оптимизмом восприняли слова Президента России во время его Послания Федеральному собранию в этом году о том, что инструменты инфраструктурного меню будут направлены, в том числе, на развитие метрополитена в крупных городах. Мы к этому готовы, мэрия Новосибирска должна в ближайшее время закончить разработку ПСД Дзержинской линии, и мы с первыми проектами будем заявляться, — сообщил Андрей Травников.

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