Под Новосибирском столкнулись три машины: пострадал 30-летний водитель кроссовера

Под Новосибирском произошло массовое ДТП. Фото: ГИБДД по НСО

В Тогучинском районе на 52 километре дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» произошло массовое ДТП. Там столкнулись Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson и «ГАЗ». Пострадал 30-летний водитель Mitsubishi Outlander. По предварительной информации, он и спровоцировал ДТП.

Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Авария произошла в обед 8 июля. Mitsubishi Outlander ехал в сторону Ленинск-Кузнецкого со стороны Новосибирска. Машина двигалась по встречной полосе, обгоняя «ГАЗ», но столкнулась там с Hyundai Tucson. После удара автомобиль отлетел в «ГАЗ», — уточнили в ведомстве.

Очевидцы сняли на видео последствия аварии. На кадрах видно, что от удара Mitsubishi Outlander вылетели с дороги, также как и «ГАЗ». У кроссовер поврежден капот, а у Hyundai Tucson смяты двери.

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