«Стоял на подоконнике открытого окна»: в Новосибирске семилетний мальчик чуть не выпал с 9-го этажа

Малыш оказался в опасности, потому что за ним не следили взрослые. Фото: "МАСС".

В Советском районе Новосибирска едва не произошла трагедия. Там, на улице Динамовцев, очевидцы увидели в открытом окне ребенка — он стоял на подоконнике, на девятом этаже высотки. Горожане попытались попасть в квартиру, но на стук никто не реагировал. Они вызвали спасателей. Инцидент произошел накануне, 8 июля.

— Спасатели, прибывшие на место, обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили 46-летнего мужчину и мальчика 2014 года рождения. Мужчина при этом был пьян и не следил за ребенком, — уточнили в службе спасения МАСС.

Известно, что пьяного сибиряка и мальчика передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств в произошедшем.

В МАСС напомнили, взрослым нужно внимательней следить за детьми. Кроме того, нельзя допускать того, чтобы у ребенка был доступ к открытым окнам.

В службе также отметили, если вы стали очевидцем ЧП или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112 или 231-06-49.

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