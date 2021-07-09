Пробки в Новосибирске на утро 9 июля 2021 года: затор на улице Широкой

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 июля 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 9 июля 2021 года: затор образовался на улице Широкой. Также сложно проехать по улицам Станционная и Невельского. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Троллейной, Немировича-Данченко и Ватутина. Также движение затруднено по улице Аникина и Советскому шоссе. Кроме того, затор наблюдается на проезде Энергетиков.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Также сложно проехать по улицам Восход, Добролюбова, Никитина и Кирова. Движение затруднено и по улицам Гурьевской и Пролетарской.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 9 июля, составил 3 балла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.