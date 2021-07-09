Погода в Новосибирске на 9 июля 2021 года: синоптики рассказали, каким будет конец рабочей недели

Конец недели будет жарким. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 9 июля 2021 года ожидается солнечной и теплой. Днем столбики термометров до +25...+27 градусов, а к вечеру опустятся всего лишь до +13...+15 градусов.

— Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, — обещают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс. Погода» температура воздуха составит +23...+25 градусов, а к ночи опустятся до +14 градусов. Ветер подует северный со скоростью до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744-748 миллиметра ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.