Отключение горячей воды в Новосибирске c 12 июля: в каких районах, сколько продлится

Снижение температуры воды начнется с 8 утра 11 июля.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Отключение горячей воды в Новосибирске c 12 по 20 июля будет проводиться в Дзержинском и Калининском районах в связи с испытаниями по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4. Снижение температуры воды начнется с 8 утра 11 июля.
— Под испытания попадают сети по улице Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинской, — пояснили в мэрии Новосибирска.
Подключать улицы и кварталы к горячему водоснабжения начнут по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.
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