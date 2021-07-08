Сибирячка перед смертью написала следователям записку с именем своего убийцы

Полиция приезжала в квартиру сибирячки несколько раз. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Загадочное преступление произошло в Ленинском районе города. С одной стороны дело кажется очевидным и простым - жертва сама оставила следователям предсмертное послание с именем своего убийцы. С другой - сибирячка может оказаться обманщицей.

Накануне трагедии у 49-летней женщины произошел бытовой конфликт и драка с сожителем. По вызову приехали полицейские, но она не стала обвинять домашнего тирана в насилии.

— Женщина пояснила, что в алкогольном опьянении сама упала дома и ударилась головой. А 7 июля поступило сообщении об обнаружении трупа с телесными повреждениями в той же квартире. Во время осмотра была обнаружена записка, где погибшая сообщила: «В моей смерти прошу винить…», а дальше имя и фамилия ее гражданского мужа, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

37-летнего сожителя погибшей задержали. Сейчас с ним работают следователи.

В настоящее время эксперты устанавливают точную причину смерти погибшей.

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