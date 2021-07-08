В Новосибирске в бизнес-центре на Нарымской произошел пожар: эвакуировали 30 человек

В Новосибирске произошел пожар в бизнес-центре в Железнодорожном районе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске произошел пожар в бизнес-центре в Железнодорожном районе. Инцидент случился вечером, 8 июля.

— В 17:00 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу улица Нарымская 27. В 17-06 первое подразделение уже было на месте. Было установлено, что происходит возгорание в электрощитовой сервера на площади 4,5 м квадратных, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из здания еще до прибытия спасателей эвакуировали 30 человек, к счастью, никто из них не пострадал. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за 17 минут.

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