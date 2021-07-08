Алкоголь на двое суток стал самым желанным товаром для магазинных воришек

Фото предоставлено Агентством Безопасности ГВАРДИЯ.

Горячительные напитки давно и прочно занимают лидирующую позицию в списке самых востребованных товаров у похитителей. Спиртное в магазинах воруют независимо от времени суток, крепости и ценовой категории. В тренде всегда пиво, водка и дорогостоящие напитки класса премиум.

6 и 7 июля в новосибирских магазинах похитители пытались украсть исключительно алкоголь.

6 июля в 18.17 в супермаркете на улице Военной бойцами ГБР ГВАРДИИ была задержана женщина, пытавшаяся вынести из магазина без оплаты бутылку водки стоимостью 300 рублей. Похищенную бутылку у нее изъяли, а похитительницу по решению руководства отпустили.

В этот же день в 19.26 в алкомаркете на улице Кубовой мужчина пытался украсть бутылку коньяка стоимостью 500 рублей. Экипаж ГБР, прибывший по тревоге, задержал вора. Чтобы избежать передачи в полицию, мужчина возместил ущерб, после чего был отпущен.

Вечером 6 июля в 20.23 в магазине на улице 1905 года еще один жаждущий выпить мужчина попытался украсть три бутылки пива, но был задержан. У него не оказалось с собой 150 рублей для того, чтобы рассчитаться, и поэтому «гвардейцы» передали его сотрудникам полиции.

7 июля в 16.56 в супермаркете на улице Б. Богаткова молодой человек попытался спрятать под одежду бутылку виски. Служба безопасности торгового учреждения заметила это и вызвала ГБР. «Гвардейцы» задержали вора и тем самым предотвратили причинение ущерба на сумму 1000 рублей.

В этот же день в 20.51 в магазине, расположенном на улице Зорге, нетрезвый мужчина, проходя мимо кассы, уронил и разбил бутылку вина стоимостью 400 рублей. В присутствии прибывших по тревоге бойцов группы быстрого реагирования он возместил утрату.