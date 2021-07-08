В новосибирской ГИБДД раскрыли сумму штрафов с дорожных видеокамер

Полицейские рассказали, на какую сумму дорожные камеры оштрафовали водителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эфире радио «Комсомольская правда — Новосибирск» полицейские раскрыли, на какую сумму дорожные камеры зафиксировали нарушения.

— За 2020 год с помощью камер видеофиксации вынесли около 2,5 миллионов постановлений на общую сумму более миллиарда рублей. В Новосибирской области используется 191 одна камера видеофиксации дорожных нарушений. Основные виды нарушений, которые они фиксируют, является несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, на полосу встречного движения, пересечение железнодорожных путей, несоблюдение дорожной разметки при развороте, езда по полосе, предназначенной для автобусов, перевозка больших грузов, — рассказал КП-Новосибирск начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Максим Попов.

В ГИБДД также отметили, что количество постановлений, которые выписывают водителям, исходя из видеофиксации нарушений, возросло. Это связано с тем, что камер на дорогах стало больше.

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