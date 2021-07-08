«Он объявил мне войну»: в Новосибирской области пасынок выгнал из квартиры 95-летнего ветерана

95-летний ветеран ВОВ пожаловался на пасынка, который выгоняет его из квартиры. Фото: "Город Обь онлайн"

В городе Обь под Новосибирском 95-летний ветеран Великой Отечественной войны пожаловался на пасынка, который выгоняет его из квартиры. Фронтовик написал письмо и повесил его в подъезде дома — его фотография появилась в паблике «Город Обь онлайн».

— Я, Симонов Виталий Александрович проживал в вашем доме с Бондаревой Любовью Николаевной. Я проживал бы и дальше, но после смерти Любови Тимофеевны, ее сын объявил мне войну. Не успев вступить в права наследства, он уже сменил замок на двери, — пишет ветеран.

По словам фронтовика, пасынок, с помощью его фронтовой пенсии, приобрел себе две квартиры и автомобиль. Однако, когда его мама сильно заболела, ухаживать за ней сибиряк отказался. А после ее смерти он не дает покоя отчиму.

— Он уже семь месяцев не дает мне жизни, угрожает судом, пишет в полицию, и они приезжают только дать пояснения. Это мне все дается с большим трудом, ведь у меня больное сердце и 95 лет уже, — написал фронтовик.

Прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Новосибирской области:

— О данной публикации доложено руководству Главного управления МВД России по Новосибирской области, которым принято решение о проведении проверки. По предварительной информации, сутью конфликта между гражданами являются гражданско-правовые отношения, — пояснили в полиции.

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