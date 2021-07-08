Пробки в Новосибирске на вечер 8 июля 2021 года: затор на проезде Энергетиков

Пробки достигли 5 баллов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 8 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах уже достигли 5 баллов.
На левом берегу пробка начинается от проезда Энергетиков и длится до площади Труда. От площади Энергетиков пробка уходит в сторону улицы Станционная. Как сообщают водители, на кольце произошла авария. Так же небольшие заторы образовались на улице Троллейная, Блюхера и Ватутина.
На правом берегу затор начинается от улицы Фабричная и длится до станции метро «Речной вокзал». Небольшие заторы из машин образовались на улицах Кирова, Добролюбова и Военная.
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