В Бердске попугай пропал после того, как научился говорить коту «кис-кис»

Сибирячка ищет попугая, сбежавшего из дома. Фото: Ирина Пэж

В Бердске из дома сбежал попугай по кличке Гоша. Больше недели птичка где-то прохлаждается, а хозяева тем временем не находят себе место.

— Несколько дней ходили по округе, звали, включали его запись, но безрезультатно. Может кто-то его приютил все-таки, ведь на улице он пропадет, — рассказала КП-Новосибирск расстроенная Ирина Пэж, хозяйка пернатого.

Пределы дома Гоша покинул впервые, раньше он никогда не пытался сбежать из своей клетки.

— У нас на окнах сетки, по дому летал, но попыток к побегу не предпринимал, боялся. Летом выносили его клетку на улицу. В этот раз тоже внучка вынесла его, но возможно клетку неровно поставила и дверка открылась, он тут же и упорхнула, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Из примет шустрой птички: попугай семейства Корелла, в руки не идет, но садится на голову, а еще умеет выговаривать свое имя, а недавно научился дразнить котов, чирикая им «кис-кис».

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