Новосибирцы получили 10 лет колонии за подпольную нарколабораторию в съемной квартире

Так выглядела квартира внутри. Фото: УФСБ по НСО.

В Новосибирске суд зачитал приговор местным жителям Евгению Кузьминых и Юрию Баранчуку. Еще в апреле сотрудники новосибирского ФСБ вычислили странную квартиру, в которой росли плантации конопли. Жилье снимали эти два парня-химика.

- В квартире была обнаружена лаборатория по производству наркотиков, свыше 1 кг готового синтетического наркотического средства мефедрон, а также растения, отнесенные к запрещенным, - сообщает пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

Против наркодиллеров возбудили дело за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. И вот прозвучал приговор - суд приговорил обоих к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.