Новосибирской области выделят дополнительное финансирование на реализацию крупных социально значимых проектов. Фото: предоставлено правительством НСО.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, стал участником последней перед каникулами сессии Заксобрания региона. На мероприятии первый зампредседателя Госдумы, депутат Александр Жуков, доложил о перспективном сотрудничестве с правительством области по привлечению федеральных инвестиционных средств на развитие крупных социально значимых проектов.

Известно, сейчас в Новосибирской области возводят несколько крупных объектов. Среди них — ледовая арена, бассейн СКА на улице Воинской. Кроме того, уже определили участки для строительства детского реабилитационного центра и инфекционного госпиталя. Оба здания возведут на территории Новосибирского района. Так, реабилитационный центр появится в Барышевском сельсовете, а инфекционный госпиталь — на Северном объезде. Также проводится реконструкция в новосибирском аэропорту «Толмачево» и строится центр коллективного пользования СКИФ. Как отметил губернатор Андрей Травников, возведение этих объектов было бы не осуществимо без задействования денег из федерального бюджета.

Как отметили в правительстве, развивается и НГУ. Там в скором времени появятся дополнительные аудитории, лаборатории, библиотека, конференц-зал, кампус мирового уровня. Помимо этого, власти ставят задача по строительству нового здания для уникального учебного заведения — СУНЦ. Все это способствует развитию региона.

— Для повышения качества жизни людей необходимо развитие системы здравоохранения. Уже сдан и принимает пациентов Перинатальный центр — это также было одним из предвыборных обещаний. Приступили к реконструкции и развитию комплекса Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина — я вижу свою задачу в том, чтобы финансирование было бесперебойным и мы могли успешно завершить эти работы, — добавил Александр Жуков.

Он также подчеркнул, что сейчас в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки актуально строительство новой инфекционной больницы. Жуков отметил, что существующее профильное медучреждение славится профессиональными врачами, однако расположена в старых корпусах с большим процентом износа. В здании также невозможно разместить современное оборудование.

Также на сессии стало известно, что с 2021 по 2023 годы в регионе построят ФАПы в 93 населенных пунктах. А в 2021 году запланирована покупка машин «скорой помощи». Также известно, что в федеральном бюджете заложены средства на почти 500 вылетов санавиации в 2021-2023 годах.

Помимо вышесказанного, Новосибирской области выделили средства в 2021-2022 годах на строительство еще 6 школ. Благодаря этому в регионе появятся 5775 мест. Начата новая программа строительства школ.

— Также удалось добиться принятия решения об увеличении выделенных средств в 2021 году до 1 млрд 643 млн рублей, в 2022 — более 1,5 млрд рублей. Выделены средства из федерального бюджета на строительство еще двух школ, — уточнили в правительстве

Жуков также подчеркнул, федеральные власти активно поддерживают регионы.

— На развитие инфраструктуры регионы смогут привлечь «длинные» деньги, сроком не менее 15 лет, под низкую ставку — не более 3% годовых. Необходимо максимально использовать новые возможности в целях развития региона, — отметил он.

В свою очередь Андрей Травников поблагодарил Александра Жукова за поддержку Новосибирской области на федеральном уровне.

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