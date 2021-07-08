Умер Петр Чернов — основатель Academ.org болел коронавирусом

В Новосибирске умер Петр Чернов от коронавируса. Фото: academ.info Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске от коронавируса скончался основатель Academ.org Петр Чернов. Это произошло 6 июля.

Сибиряка не стало за две недели болезни. Фатальной для него стала обычная простуда, на которую он даже не обратил внимание, сообщает сайт Academ.info.

Врачи боролись за жизнь Петра несколько дней, но спасти его не смогли.

— Петр две недели назад простудился, а три дня назад был уже под ИВЛ. Ему диагностировали ковид, — пишет издание.

Известно, что Петр Чернов вел здоровый образ жизни, увлекался восточными практиками.

Петр Чернов был руководителем и владельцем компании «АкадемОрг». Он же первым в городе среди провайдеров отменил «повременку» и ввел «безлимит», что было действительно революционно для того времени.

Прощание с Петром Черновым состоится 9 июля в15-00 по адресу: Мочищенское шоссе 1 к. 3.

КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Петра Чернова.

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