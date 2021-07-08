В Новосибирске 74-летняя пенсионерка попала в больницу, упав в автобусе

Пенсионерка упала в автобусе и оказалась в больнице. Фото: ГИБДД по городу

В Новосибирске в салоне автобуса упала 74-летняя женщина. Пожилую женщину с травмами госпитализировали в больницу. Это произошло в обед 7 июля в Ленинском районе Новосибирска. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.

Полицейские выясняют, почему женщина не удержалась на ногах. Фото: ГИБДД по городу

— Автобуса «НЕФАЗ» ехал по улице Станиславского со стороны улицы Котовского. У дома №6 по улице Станиславского пенсионерка упала в салоне, — сообщили в ведомстве.

Причину, по которой пассажирка не смогла удержаться на ногах, сейчас выясняют полицейские.

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