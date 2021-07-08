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Здоровье8 июля 2021 8:51

Врач рассказал, когда переболевшему коронавирусом можно шашлык и алкоголь

Диетолог объяснила, что лучше есть, чтобы быстрее восстановиться после болезни
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Диетолог рассказала, можно ли есть шашлык, переболев коронавирусом.

Диетолог рассказала, можно ли есть шашлык, переболев коронавирусом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко рассказала, когда можно употреблять шашлык и алкоголь после того, как переболел коронавирусом.

— Эти продукты надо употреблять с особой осторожностью. На период восстановления после болезни лучше исключить тяжелую пищу и соблюдать диету минимум три месяца после выздоровления. При поражении органов дыхании мы не должны нагружать ЖКТ, так как диафрагма поднимается и давит на легкие, что вызывает отдышку, — объяснила Оксана Герасименко.

Диетолог посоветовала больше есть овощей, фруктов и каш, а также пропить витаминно-минеральный комплекс, чтобы организм скорее восстановился после недуга.

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