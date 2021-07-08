В Новосибирске «скорая помощь», перевозившая мать с младенцем, столкнулась с иномаркой. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В четверг, 8 июля, в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись «скорая помощь» и белая иномарка. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

— Авария на Гусинобродском шоссе, в районе пересечения с улицей Волочаевской. В момент столкновения в карете «скорой» находилась мать с грудным ребенком, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На место ЧП прибыла другая бригада «скорой».

В настоящий момент в ГИБДД по Новосибирску ДТП не прокомментировали. Информация о случившемся уточняется.

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