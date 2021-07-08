Жители Новосибирской области стали реже жениться и разводиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области снизилось количество браков и разводов. Данные об этом опубликованы на сайте Новосибирскстата.

— В 2020 году в Новосибирской области заключили 16 тысяч браков — это на 18% меньше, чем годом ранее, а количество разводов уменьшилось на 8% до 12 тысяч, — уточнили статистики.

В Новосибирскстате отметили, что люди женятся реже, чем разводятся. При этом известно, что многие все-таки пытаются сохранить семью — на 100 разводов приходится 131 брак.

По информации статистиков, чаще всего в брак вступают молодые новосибирцы в возрасте 20-29 лет: это мужчины в возрасте 20-29 лет и женщины в возрасте 20-29 лет.

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