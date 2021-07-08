В Новосибирске кроссовер влетел в остановку и пробил стену торгового киоска

Кроссовер влетел в остановку и киоск с горячей выпечкой. Фото: АСТ-54

В четверг, 8 июля, в Калининском районе Новосибирска кроссовер Renault Duster влетел в остановку «АЗС» и пробил стену торгового павильона. Авария произошла у дома №100 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили очевидцы.

— На месте работали медики «Скорой помощи», — написали в группе «АСТ-54» новосибирцы.

На месте работали медики. Фото: АСТ-54

На фото с места аварии видно, что у автомобиля серьезно поврежден капот. Также значительный ущерб нанесен и киоску.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, водителя кроссовера подрезал другой автомобиль.

— Лично с ним я ещё не общался. Просто сообщили информацию. Говорят, что он был не трезв, это не правда. Он ехал в своей полосе, а его со среднего ряда резанули, и прямо поехали, - уточнил КП-Новосибирск коллега водителя кроссовера.

Со слов очевидцев, в аварии пострадала продавец киоска. Ее порезало стеклом. Медики увезли женщину в больницу.

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