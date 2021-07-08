Сибиряк, призывающий к экстремизму и беспорядкам в соцсетях, предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирска, 43-летний мужчина, ответит в суде за публичные призывы к экстремизму и массовым беспорядкам. В отношении него следователи завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области в четверг, 8 июля.

— Следствие установило, с января по март 2021 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице микрорайон Индустриальный в городе Искитиме Новосибирской области, напивался и публиковал в соцсетях сообщения, доступные для широкого круга пользователей. Тексты содержали призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, насилию над людьми, связанного с поджогами, погромами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывчатки. Также сибиряк призывал оказывать власти вооруженное сопротивление, — уточнили в ведомстве.

Известно, что преступную деятельность сибиряка пресекли сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области. На основании их материалов возбудили уголовное дело.

Следователи допросили свидетелей, осмотрели соцсети, а также провели все необходимые экспертизы. При этом злоумышленник полностью признал вину в содеянном. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд — там его рассмотрят по существу в ближайшее время.

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