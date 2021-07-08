«Кровь почти не останавливалась»: под Новосибирском экипаж ДПС помог попасть в больницу мужчине с пробитой головой

Гаишники включили сирену и сопроводили мужчину к врачам через жуткие пробки. Фото: предоставлено Татьяной.

Жительница Новосибирска рассказала об инциденте, который произошел с ее отцом. На днях, 5 июля, мужчина получил серьезную травму — он пробил голову. Получить срочную помощь врача ему помогли инспекторы ДПС. Подробности этой истории КП-Новосибирск рассказала его дочь, Татьяна.

— Мой папа — фермер. Утром собирался ехать работать в поле, на гусеничном тракторе «Т-4». Когда забирался в кабину, поторопился и ударился головой о кронштейн в кабине трактора. Рассек себе голову, глубокая рана. Благо, что трактор недалеко от дома. Сам дошел домой, где мама оказала первую помощь. Однако кровь у него почти не останавливалась. Наш дом находится на окраине деревни Ново Шилово, мы привыкли уже, что «скорая» либо едет очень долго или же не приезжает совсем. А порой приходится встречать ее в деревне и сопровождать к дому. С текущей обстановкой из-за коронавируса так вообще страшно не дождаться медиков. Поэтому решили в больницу ехать самостоятельно, — поделилась с изданием сибирячка.

Однако в пути семья попала в жуткую пробку на Ордынской трассе. Две полосы были забиты машинами, которые практически не двигались. В колее Татьяна разглядела автомобиль ДПС — каким-то чудом ей удалось немного подъехать к ним и поморгать светом фар.

— Полицейские остановились, я подбежала к ним, рассказала, что у меня папа кровью истекает. Сотрудники ГИБДД незамедлительно включили сирену и сказали, чтобы мы ехали за ними. Они сопроводили нас до ближайшего медпункта и сами вызвали врача. Затем, только убедившись, что папе начали оказывать помощь, они уехали, — добавила Татьяна.

Девушка подчеркнула, что она и ее близкие безмерно благодарны за проявленную отзывчивость и внимание.

Благодаря своевременной помощи отец Татьяны сейчас чувствует себя хорошо. Мужчине сделали рентген и наложили на рану швы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.