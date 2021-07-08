Подкрался незаметно: новосибирец снял завораживающее видео утреннего тумана

Новосибирск накрыл красивый туман.
Фото: Евгений КОЧКИН
В четверг, 8 июля, новосибирец Евгений Кочкин снял завораживающее видео утреннего тумана с балкона своего дома. Красивый момент удалось поймать в объектив камеры в Первомайском районе города.
— Я работал до утра и уже собирался ложиться спать, глянул в окно, а там туман, будто украдкой подкрадывается, — поделился с КП-Новосибирск Евгений.
Сибиряк тут же достал камеру и снял утренний туман в режиме таймлапс.
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