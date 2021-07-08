Новосибирец на внедорожнике сбил мотоцикл с двумя людьми на Алтае. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

Серьезное ДТП произошло в Шебалинском районе Республики Алтай. Там во вторник, 6 июля, на 527 километре трассы «Чуйский тракт» водитель внедорожника из Новосибирска столкнулся с мотоциклом. Подробности о случившемся рассказали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

— Предварительно установлено, что 60-летний новосибирец, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, при движении со стороны села Барлак в направлении села Шебалино, поворачивая налево не уступил дорогу транспортному средству с преимуществом движения, и столкнулся с мотоциклом Yamaha XJR 1200 — им управлял находился 28-летний кузбассовец, — уточнили в ведомстве.

В ДТП получили травмы водитель мотоцикла, а также его пассажирка — 37-летняя жительница Кемеровской области. К счастью, их травмы оказались не слишком серьезными — госпитализация пострадавшим не потребовалась. В ГУ МВД по Республике Алтай уточнили, все участники аварии были трезвыми.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится административное расследование.

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