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Общество8 июля 2021 4:24

В Новосибирске муж ищет свою жену, пропавшую на «Инфинити»

О том, где находится женщина, супруг не знает уже пять дней
Александра СУДАРЬ
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Новосибирец обратился в полицию и попросил найти его жену.

Новосибирец обратился в полицию и попросил найти его жену.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирец разыскивают свою 27-летнюю жену, которая пропала пять дней назад. Женщина уехала на «Инфинити». Ее телефон отключен.

— Сибирячка отъехала от дома от дома №51 по улице Подбельского рано утром 3 июля. Куда она пропала, пока неизвестно, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Супруг подождал несколько дней, думая, что жена вернется, а потом обратился в полицию за помощью.

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