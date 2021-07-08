В Новосибирске муж ищет свою жену, пропавшую на «Инфинити»

Новосибирец обратился в полицию и попросил найти его жену.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новосибирец разыскивают свою 27-летнюю жену, которая пропала пять дней назад. Женщина уехала на «Инфинити». Ее телефон отключен.
— Сибирячка отъехала от дома от дома №51 по улице Подбельского рано утром 3 июля. Куда она пропала, пока неизвестно, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Супруг подождал несколько дней, думая, что жена вернется, а потом обратился в полицию за помощью.
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