В Новосибирске муж ищет свою жену, пропавшую на «Инфинити»

Новосибирец обратился в полицию и попросил найти его жену. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирец разыскивают свою 27-летнюю жену, которая пропала пять дней назад. Женщина уехала на «Инфинити». Ее телефон отключен.

— Сибирячка отъехала от дома от дома №51 по улице Подбельского рано утром 3 июля. Куда она пропала, пока неизвестно, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Супруг подождал несколько дней, думая, что жена вернется, а потом обратился в полицию за помощью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.