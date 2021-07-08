Пробки в Новосибирске на утро 8 июля 2021 года: затор на Советском шоссе

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 8 июля 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 8 июля 2021 года: затор образовался на улице Советском шоссе. Также сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Новосибирской, Троллейной, Титова и Покрышкина. Затруднено движение по площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улице Станционной и по проезду Энергетиков. Движение по улице Ватутина также затруднено.

На правом берегу города сложно проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Кирова, Добролюбова, Никитина и Ленина. Кроме того, затор образовался на улице Железнодорожной.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 8 июля, составил 4 балла.

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