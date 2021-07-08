Погода в Новосибирске на 8 июля 2021 года: дождь сменится солнцем

Днем будет +26 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 8 июля 2021 года будет солнечной и без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +22...+24 градусов, а к вечеру опустятся всего лишь до +12...+14 градусов.

— Ветер подует восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, — обещают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В Новосибирской области днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

По данным сайта «Яндекс. Погода» температура воздуха составит +20...+22 градуса, а к ночи опустятся до +12...+15 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 750-752 миллиметра ртутного столба.

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