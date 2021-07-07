В Новосибирске поиски 17-летнего подростка, пропавшего в октябре 2020 года, завершились трагедией. Фото: ПСо "ЛизаАлерт Новосибирская область"

В среду, 8 июля, волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» сообщили, что ранее пропавший 17-летний подросток Абибилла уулу Байманас найден мертвым. Известно, что парень пропал в октябре 2020 года. Все это время его разыскивали волонтеры и полиция.

— Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, — написали волонтеры на своей странице во «Вконтакте».

Как уточнили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области, тело парня обнаружили без видимых признаков насильственной смерти. Что стало причиной смерти подростка, установят специалисты. Подробности случившегося уточняются.

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