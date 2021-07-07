«Она громко закричала»: новосибирец зарезал отца и случайную прохожую, увидевшую нож

Сибиряк зарезал отца и случайную прохожую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить 32-летнего мужчину, жестко убившего двух человек. Подробности преступления рассказали в СКР по Новосибирской области.

— 27 января мужчина выпивал и принимал наркотики вместе со своим 54-летним отцом в доме № 60 по улице Степной в Ленинском районе города. В какой-то момент они поругались. Тогда сын набросился на отца с ножом. Он ударил им по шее, груди и конечностям. Отец обвиняемого скончался на месте, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Позже новосибирец расскажет, что отец потребовал его выйти на улицу и разобраться там.

— Он толкнул меня и сказал: «Одевайся!». Я ответил, что не пойду и толкнул его в ответ, а потом взял на кухне нож, пригрозил ему и сказал, что никуда не пойду. Он мне говорит: «Ты, что, хочешь убить меня? Если хочешь убить, то, давай, убивай сразу». Ну, я его сразу и убил, — рассказал следователям мужчина.

После этого новосибирец хотел спрятать нож на улице. Когда он вышел из дома, ему по пути попалась незнакомая 53-летняя женщина. Когда сибирячка увидела мужчину с ножом, который шел в ее сторону, она подумала, что на нее хотят напасть и громко закричала. Обвиняемый испугался, что она своим криком привлечет лишнее внимание, и убил ее, ударив ножом в грудь. После этого он скрылся.

Полицейским из уголовного розыска потребовались сутки, чтобы найти и задержать мужчину. На допросе свою вину он признал частично.

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