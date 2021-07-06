В Новосибирской области пропал мужчина с татуировкой волка на руке

В Новосибирской области ищут 40-летнего Андрея Сергеевича Клычева. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области ищут 40-летнего Андрея Сергеевича Клычева. Мужчина ушел из дома в Черепанова 28 июня и пропал. Сейчас его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, короткие светло-русые волосы, серо-голубые глаза. На правом предплечье у мужчины есть татуировка с изображением головы волка, — сообщается в ориентировке полиции. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную укороченную футболку, черные спортивные штаны и розовые кроссовки.

Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении мужчины или просто видел его на улице, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(383-45) 21002, либо по телефону 02 (с мобильного — 112).

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