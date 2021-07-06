В Академгородке установили поилку для белок, чтобы спасти их от жары

Импровизированная поилка очень полюбилась белочкам. Фото: Елена Луговая

В последние несколько дней в Новосибирске стояла сильная жара. Столбик термометра поднимался до +30 и выше. Такую погоду тяжело было переносить не только не привыкшим к ней сибирякам, но и животным. Немного улучшить их жизнь решил персонал цветочного магазина в Академгородке. Там, около входа, установили ведерко с водой для уличных животных. И, судя по фотографиям, сделанным прохожими, особенно сильно она приглянулась местным белкам.

Ведерко с водой установили на крыльце цветочного магазина. Фото: Елена Луговая

— Фотографию эту я сделала еще вечером в субботу, 3 июля. В магазине на Морском проспекте, — рассказала КП-Новосибирск автор снимка Елена Луговая.

В ближайшие же дни духоту и жару в Новосибирской области сменят дожди и грозы. Однако, температура воздуха все равно будет удерживаться в районе 20-25 градусов тепла.

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