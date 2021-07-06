В Новосибирске иномарка проломила кирпичный забор после массового ДТП

В Новосибирске, вечером 6 июля, произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, вечером 6 июля, произошло массовое ДТП. Черный седан зацепил несколько машин и проломил кирпичный забор.

Авария случилась в Ленинском районе на пересечении улиц Степная и Серафимовича. По словам очевидцев, одной из причин произошедшего мог стать неработающий светофор на перекрестке. Судя по снимкам с места ДТП, появившимся в соцсетях, автомобили получили достаточно серьезные повреждения.

Черный седан столкнулся с несколькими машинами и проломил кирпичный забор. Фото: "АСТ-54"

Как пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску, в аварии, к счастью, никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.