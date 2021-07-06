В Новосибирске иномарка проломила кирпичный забор после массового ДТП

В Новосибирске, вечером 6 июля, произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, вечером 6 июля, произошло массовое ДТП. Черный седан зацепил несколько машин и проломил кирпичный забор.
Авария случилась в Ленинском районе на пересечении улиц Степная и Серафимовича. По словам очевидцев, одной из причин произошедшего мог стать неработающий светофор на перекрестке. Судя по снимкам с места ДТП, появившимся в соцсетях, автомобили получили достаточно серьезные повреждения.
Черный седан столкнулся с несколькими машинами и проломил кирпичный забор. Фото: "АСТ-54"
Как пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску, в аварии, к счастью, никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.
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