В Новосибирске загоревшийся автобус тушили водитель и кондуктор

В Новосибирске очевидцы помогли потушить автобус. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске очевидцы помогли потушить автобус. Инцидент произошел днем, 6 июля, в Калининском районе.

— Пассажирский транспорт, следовавший по маршруту №13, загорелся возле здания №37к1 на улице Курчатова. В салоне было 3 пассажира, они успели выйти на улицу самостоятельно через переднюю дверь, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Потушить огонь водитель и кондуктор смогли своими силами: на помощь к ним пришли также другие автомобилисты, проезжавшие мимо. По словам очевидцев, в результате случившегося никто не пострадал.

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