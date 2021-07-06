В Новосибирской области на пожарах за два дня погибли 3 человека. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Несколько смертельных пожаров произошло за последние два дня в Новосибирской области. Известно, жертвами возгораний стали 3 человека. Подробности о каждом случае рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Накануне, 5 июля, загорелся частный дом в селе Сорочиха в Карасукском районе. Когда пожарные прибыли на место, полыхала крыша строения. Ликвидировать октрытый огонь пожарные смогли за 7 минут. В результате ЧП погиб мужчина 1959 года рождения. Также пострадала 63-летняя женщина — ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, очаг пожара был в коридоре и отрезал жильцам выход из помещения. Предварительная причина ЧП — неисправность электропроводки. Еще один крупный пожар произошел во вторник, 6 июля в городе Купино. Там при возгорании в частном доме погибли двое мужчин — 1961 и 1973 годов рождения. Когда пожарные прибыли на место, горели сарай и кровля дома. Пожар тушили 15 человек и 5 единиц техники, — уточнили подробности в ведомстве.

Известно, что дознаватели уже установили, что погибшие и пострадавшие вели асоциальный образ жизни — регулярно пьянствовали. Точные причины пожара установит следственно-оперативная группа.

В ведомстве добавили, в случае пожара нужно незамедлительно сообщить о ЧП по телефону «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».

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