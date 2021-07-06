В Новосибирске почти 1000 домов остались без света 6 июля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 6 июля, жители нескольких районов Новосибирска лишись энергоснабжения. Так, в общей сложности свет отключили в 956 домах и административных зданиях города. Информация об этом отражена на сайте «Мой Новосибирск».

Известно, большая часть отключений плановая. Об том, что света не будет, предупреждали жителей Кировского, Дзержинского и Заельцовского районов города. Кроме того, электроэнергию отключили в Центральном, Советском и Октябрьском районах. Все отключения связаны с проведением ремонтных работ на электросетях. Завершить их планируют к вечеру вторника, 6 июля. Известно, что в 17:00 свет вернется в дома новосибирцев.

Также, по информации портала, свет отключили в 147 домах Ленинского района. Здесь произошла авария на подстанции. Устранить дефекты электрики обещают в 14:00, 6 июля.

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