Сибиряк украл флягу и тележку с веранды дома

Сибиряка, укравшего флягу, поймали спустя два месяца.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Купинском районе полицейские поймали мужчину, укравшего с веранды дома 40-литровую флягу и тележку. Ущерб хозяину вещей составил 2200 рублей.
— Кража из дома на улице Партизанская произошла еще 7 мая. Подозреваемый оказался ранее судимый мужчина. Сам он также проживает в Купино, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
На сибиряка завели очередное уголовное дело по статье «Кража».
В ближайшее время суд определит, где на время следствия будет находиться мужчина.
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