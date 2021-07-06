В Новосибирске «Ниссан» сбил школьника, катавшегося во дворе дома по дороге

Иномарка сбила во дворе дома мальчика на самокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Ленинском районе Новосибирска «Ниссан Тиида» сбил 8-летнего мальчика. Ребенок катался на самокате во дворе дома №15 по улице Троллейной. ДТП произошло поздно вечером 5 июля. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.
— За рулем иномарки находился 23-летний парень. Он ехал по двору со стороны улицы Троллейная в сторону дома 48 по улице Котовского. Ребенок переезжал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, — уточнили в ведомстве.
Мальчика отвезли в больницу на обследование. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и правой кисти.
Также в ГИБДД напомнили, что во дворе жилых домов пешеходы имеют преимущество, поэтому автомобилистам надо быть крайне внимательными.
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