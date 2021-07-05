В Новосибирске снимают фантастический фильм по повести братьев Стругацких

В Новосибирске снимают короткометражку «Гигантская Флуктуация» по рассказу братьев Стругацких «Стажеры». Фото: Юля Иванова

В Новосибирске снимают короткометражку «Гигантская Флуктуация» по рассказу братьев Стругацких «Стажеры». В качестве режиссера, сценариста и генпродюссера выступил Максим Карпылев. По замыслу создателей, короткометражка «Гигантская Флуктуация» должна стать пилотом сериала по ранним произведениям братьев Стругацких. Права на экранизацию были приобретены еще год назад. В короткометражке снялись актеры новосибирских театров, таких как «Красный факел» и «Старый дом», а также студенты театрального вуза.

«Гигантская Флуктуация» должна стать пилотом сериала по ранним произведениям братьев Стругацких. Фото: Юля Иванова

— Эта картина о том, что нет ничего невозможного, есть только маловероятное. История Стругацких сразу отрезонировала, мне показалось это очень интересным. Тот случай, когда произведение выбрало себя на экранизацию, а не я его, — пояснил Максим Карпылев.

Завершить съемочный процесс планируется 12 июля. Фото: Юля Иванова

Чтобы отразить дух ХХ века, съемки проходят на нескольких локациях: пляж «Бумеранг», стилизованная под 60-е годы квартира, павильон для комбинированных съемок, центральная аллея города и так далее. Завершить съемочный процесс планируется 12 июля. Релиз же картины назначен на 23 июля, а в открытый доступ фильм выложат только в августе этого года.

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