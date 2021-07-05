В Новосибирске пенсионерка забрала чужой телефон, забытый покупательницей в магазине: это попало на видео

В Кировском районе Новосибирска пенсионерка забрала с полки магазина телефон, который забыла другая покупательница. Это сняла камера видеонаблюдения, установленная в зале.

На кадрах видно, как две подруги мерят обувь, а потом убирают коробки и уходят. В это время к полке с товаром подошла женщина, на виде ей 60-65 лет, и забрала телефон, забытый подругами. Это произошло в магазине на улице Сибиряков-Гвардейцев, 62.

Сибирячку быстро раскрыли, стоило только посмотреть камеры.

Сумма ущерба девушке составила 17 тысяч рублей.

Сейчас женщину, забравшую телефон, ищут полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пенсионерке грозит

Если вы узнали женщину на видео, просьба сообщить по телефонам: (383) 232-16-02, 89538073178. Конфиденциальность гарантирована.

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