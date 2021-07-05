В Новосибирск придет похолодание до +20, дожди и грозы

В Новосибирскую область придет ощутимое похолодание почти на 10 градусов, дожди и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После нескольких аномально жарких дней в Новосибирскую область придет ощутимое похолодание почти на 10 градусов, дожди и грозы. Согласно прогнозам синоптиков, погода испортится уже завтра, 6 июля.

— Во вторник, 6 июля, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет достигать 20-22 градусов тепла ночью, 29-31 градуса днем. В среду, 7 июля, в регионе похолодает сильнее всего: ночью температура опустится до 13-15 градусов тепла, днем — до 20-22 градусов. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер на протяжении двух дней будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14-16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В четверг, 8 июля, в Новосибирской области немного потеплеет: температура поднимется до 11-13 градусов тепла ночью, 22-24 градусов днем. В этот день ожидается ясная погода без осадков. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду.

Солидарны с коллегами и синоптики портала Яндекс.Погода. Во вторник и среду они обещают сибирякам дожди и грозы, а в четверг — пасмурную, но теплую погоду.

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