Новосибирцы сняли на видео, как полицейские задерживают подростков, перевернувшихся на угнанной машине каршеринга

В Новосибирске подростки угнали каршеринговый автомобиль и перевернулись на нем. Фото: стоп-кадр

На 44 километре Северного объезда съехала в кювет и перевернулась машина каршеринга. Выяснилось , что за рулем и в салоне автомобиля находились подростки. Один из них сбежал с места аварии, двоим скрыться не удалось. Очевидцы сняли на видео, как их задержали инспекторы ДПС.

— В районе пяти утра 5 июля в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Инспекторы ДПС задержали пассажиров. Водитель с места аварии скрылся. Полицейские ищут водителя. Пострадавших нет, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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